AK UKRAINA ⟩ Ukraina ajaloolane: Euroopa suurriigid kardavad suuri muutusi Ukraina võidu järel

Esiteks seda, et Ukrainat rünnates tegi [Venemaa president Vladimir] Putin karjääri suurima vea: Ukraina rahvas osutus tugevaks ja väga motiveerituks ning on võimeline end kaitsma. Teiseks seda, et ukrainlased tunnevad väga tugevat optimismilaengut. Ma saan aru, et see kõlab kummaliselt, aga nii see on, sest ukrainlased näevad, et areng toimub lõpuks õiges suunas. Riigivõimul on esimest korda [alates Nõukogude Liidu lagunemisest 1991. aastal] ukrainlaste nii suure enamiku toetust. Eriti armee. Kolmandaks tuleb tõdeda, et see sõda kestab kaua. See on positsioonisõda ning selles sõjas võidab see, kellel on tugevam tagala. See on väga tähtis. Kui Ukraina oleks jäetud üks-ühele Venemaa vastu, siis meil poleks olnud palju šansse, sest Ukrainal pole Venemaaga võrreldavaid ressursse. Kui aga lääs oma ressurssidega aitab Ukrainat, siis minu meelest pole Venemaal šansse. Seega, Ukrainale on väga tähtis vaimujõud vastupanuks ja tagala organiseerimine.