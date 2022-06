EL jättis patriarh Kirilli mustast nimekirjast välja

EL-i liidrid arvasid esmaspäeval, et on uutes meetmetes kokku leppinud, kuna anti järele Ungari peaministri Viktor Orbán nõudele teha erand torujuhtme kaudu Kesk-Euroopasse jõudvale Vene naftale.

Siis selgus aga, et Orbán nõuab ka patriarh Kirilli nimekirjast mahatõmbamist.

President Vladimir Putini kindel toetaja Kirill on õigustanud ka Venemaa sõda Ukrainas.

Orbán kui Kremlile kõige lähedasem EL-i liider ütles, et on Kirillile sanktsioonide kehtestamise vastu, sest see olevat vastuolus usuvabadusega.