USA suursaadik ÜRO juures Linda Thomas-Greenfield ütles neljapäeval Ankarale, et Washington on vastu Türgi sõjalisele operatsioonile Põhja-Süürias, sest see võib piirkonna olukorda veelgi õõnestada ja kahjustada Islamiriigi-vastase võitluse jõupingutusi.