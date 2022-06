Sõja mõjud: pika ajalooga Saimaa kanali leping võidakse tühistada

Ei ole just tavaline, et üks riik teisele oma territooriumi pikaks ajaks välja rendib, kuid selline kokkulepe kehtib Soome ja Venemaa vahel juba üle 60 aasta. Leping, mis peaks kehtima 2062. aastani ja võimaldab Soomel kasutada Saimaa kanali idanaabripoolset osa, on sattunud aga küsimärgi alla.