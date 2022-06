Zelenskõi ootab partneritelt häid uudiseid relvatarnete kohta

«Ühendriigid kinnitasid erinevatel tasanditel, et meie riigile saadetakse kaasaegseid raketisüsteeme HIMARS. Need relvad tõepoolest aitavad päästa meie inimeste elusid ja kaitsta meie maad,» ütles Zelenskõi.

«Ootame ka häid uudiseid relvatarnete kohta ja teistelt partneritelt. Näiteks, täna on uus kaitseabi pakett Rootsilt,» ütles Zelenskõi, lisades, et Ukraina teeb tööd selleks, et eelkõige viia kaasaegsete relvasüsteemide tarnemaht kõrgemale tasemele.