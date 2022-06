Türgi muutis oma nime ÜROs ametlikult Türkiyeks

«Muudatus on kohene,» ütles ÜRO kõneisik Stephane Dujarric e-kirja teel AFPle.

Ta märkis, et Anka ametlik kiri, milles sooviti nimemuutust, jõudis ÜRO peakorterisse kolmapäeval.

«Kirjaga, mille ma täna ÜRO peasekretärile saadan, registreerime me meie riigi nime võõrkeeltes ÜROs kui Türkiye,» kirjutas ta.

Çavuşoğlu ütles, et muudatus viib lõpule «meie riigi brändi väärtuse suurendamise» protsessi, mille algatas eelmise aasta lõpus president Recep Tayyip Erdoğan.

Viimastel aastatel on Türgi seadnud eesmärgiks asendada riigis valmistatud toodetel märkus «made in Turkey» «made in Türkiye» vastu.