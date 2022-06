Põhja-Korea sai kolmeks nädalaks Genfi desarmeerimiskonverentsi juhiks

«Minu riik on endiselt sõjas USAga,» kuulutas Pyongyangi suursaadik Han Tae-song.

Umbes 50 riiki väljendas nördimust, et ettearvamatu ja ilmselt tuumarelvi omav Põhja-Korea sai maailma kõige multilateraalsema desarmeerimisfoorumi eesistujaks.

Põhja-Korea võttis Genfis baseeruva desarmeerimiskonverentsi roteeruva eesistumise üle aastakümneid kestnud traditsiooni järgi. Organisatsiooni 65 liiget on eesistujad nende riikide ingliskeelsete nimede tähestikulise järjekorra alusel.

Ta rõhutas, et istungiruumi jäämist ei tohi mingil juhul tõlgendada Põhja-Korea rahvusvahelise õiguse rikkumistega nõustumisena.

Põhja-Korea suursaadik märkis, et võttis kriitika teadmiseks, ning kinnitas, et tema riigil on õigus end kaitsta USA ähvarduste vastu.