Põhja-Korea juht Kim Jong-un õnnitles Briti kuningannat

London ja Pyongyang sõlmisid diplomaatilised sidemed 2000. aastal ja saatkonnad on toiminud ka pärast Põhja-Korea tuumarelvaarendusest tingitud suhete halvenemist läänega.

Eelmisel aastal teatas Põhja-Korea uudisteagentuur KCNA, et kuninganna Elizabeth saatis Kimile õnnitluse seoses Põhja-Korea iseseisvuspäevaga 9. septembril.

Tänavu on Põhja-Korea korraldanud 17 relvakatsetust, sealhulgas esmakordselt ligi viie aasta jooksul mandritevahelise ballistilise raketiga.

Washington ja Soul on mõlemad hoiatanud, et Kim on valmis mis tahes päeval uue tuumakatsetuse läbi viima.