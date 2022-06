IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Vene sõdurid pakuvad end Ukraina taludesse maasikakorjajatena tööle

Hersoni oblasti piirkonnas olid tulelöögid põhjasuunal ning Hersonist läänes Mõkolaivi suunas ukrainlaste kontrolli all olevatele küladele. Oblasti keskkohas on okupandid üritanud õhku lasta olulist transpordiinfrastruktuuri, mida ukrainalased võiksid vastupealetungi käigus kasutada. See vastupealetung vaikselt käib ja edeneb. Davõdiv Bridi peetakse ukrainlaste kontrolli all olevaks, nad on edenenud Inguletsi jõest ca 10 km kaugusele ning venelased on Kostromka kandis kaitses. Samal ajal vabastasid ukrainlased täiendavalt mõned külad jõe kaldal. Ehk siis toimub sillapea laiendamine.

Ukrainas analüüsiti, kuigi kaugele saab USA poolt lubatud HIMARS ja MLRS süsteemidega lasta. Ootavad põnevusega neid. Poola tegi ka sellele kaubaartiklile megatellimuse. Bayraktar tuli ka taas pilti pärast seda, kui leedukad suutsid korjandusega koguda ostmiseks vajaliku summa.



Türgi ettevõte tegi aga sellise nalja, et keeldus rahast, teatas, et annab drooni Ukrainale tasuta ning saadud raha suunab tagasi ukrainlastele mõeldud humanitaarabile. Venemaa esindajad peksavad jätkuvalt segast Musta mere viljablokaadi teemal.



Nagu kunagi kellelgi küsimusele kommentaarides vastasin - kui Venemaa arendab vilja blokeerimise globaalseks probleemiks, siis asub kogu maailm sellega tegelema. Naftatootmises on OPEC juba nõus mahtusid suurendama, et Venemaaa väljalangemist sellelt turult minngil määral katta.



Asjad ei toimi küll kohe ja kõik korraga, aga küllap see majanduslik pilt hakkab Venemaale varsti selginema ja vaevalt, et ta pilvitu saab olema. Lääneriikide liidritelt on tulnud ühemõtteliselt toetavaid avaldusi Ukraina suhtes ning mitmeid kinnitusi, et tehakse tööd Venemaa strateegilise kaotuse teoks saamise nimel.



Samas teatas USA suursaadik Kiievis, et Ukraina saab ise otsustada, kui kaugele ta ameeriklaste antud rakettidega laseb, vasavalt rindel kujuneva olukorra otstarbekusele. Otsustav lahing jätkub, ees on mitmeid raskeid päevi ning üsna varsti saab selgeks, kuivõrd suure potentsiaaliga on võitlust jätkava Vene armee ründevõime.