Kanada kompenseeris siksika hõimule osaks saanud ülekohtu

«Oleme täna kogunenud, et parandada minevikus tehtud viga,» ütles Trudeau pidulikul allkirjatseremoonial.

Valitsus võttis 1910. aastal Alberta osariigis siksika rahvalt (tuntud ka Blackfooti, «mustjalgsete» nime all) ära ligi poole neile kuulunud maast, et seda arendada ja asunikele müüa.

Maa võeti ära vaatamata sellele, et 30 aastat varem oli see 46 000 hektari ulatuses lepinguga sealsele kogukonnale lubatud.

Tegemist on ühe suurima kompensatsiooniga põliselanikele, mida Kanada riik on ammuste tegude eest otsustanud välja maksta.

«Meie eluviis on täielikult muutunud. See ei saa olema kunagi sama, mis enne,» möönis siksika hõimu pealik Ouray Crowfoot.

Pealik Crowfoot lisas, et siksikad on vastupidavad ja nüüd algab nende jaoks uus ajastu.

Põlisrahvaste suhete minister Marc Miller märkis, et siksika rahvas kaotas võimaluse saada osa nendel maadel loodud rikkusest ja kaotas samuti juurdepääsu paljudele pühapaikadele.

«Kuigi see kokkulepe ei muuda minevikus toimunut, loodame siiski, et see annab parema ja helgema tuleviku järgnevatele põlvkondadele,» lisas Miller.