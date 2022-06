Aktivistid: seksuaalvägivalla ohvrid Ukrainas kardavad abi otsida

Advokaadi sõnul on Ukraina sageli kasina väljaõppega uurijad viimasel ajal oma töötavasid kaasajastanud, kuid ohvritele saab endiselt osaks rida ülekuulamisi ja arstlikke kontrolle, mis on vastuolus rahvusvaheliste soovitustega.

Kiievi oblastis on loodud seksuaalvägivalla uurimisele pühendunud politseiüksus, mis on tuvastanud 13 väidetavat Vene sõdurite seksuaalvägivalla ohvrit, ütles asesiseminister Katerõna Pavlitšenko.

«Oleks mõistlikum rääkida nendega kuue kuu pärast, kui nad on oma mälestustes rohkem selgust saanud,» ütles ta AFP-le. «Kriminaaljuurdluses on vaja informatsiooni, mitte emotsiooni.»

Siiski rõhutas Zaratska, et vaja on teha kiiret tööd. Ta ütles, et mõistab, et ohvrid vajavad tuge, kuid ei pöördu õiguskaitseorganite poole.