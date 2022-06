VÕIMUKRIIS ⟩ Rootsi sotsid sidusid valitsuse püsimise siseministri umbusaldamisega

Lisaks Rootsi Demokraatidele (SD) toetavad Johanssonile umbusalduse avaldamist paremerakonnad Moderaadid, Kristlikud Demokraadid ja Liberaalid. Siseministri tagandamiseks on tarvis 349-liikmelises parlamendis enamust ehk 175 häält. Neljal erakonnal on koos 174 saadikut, kui varem SD ridadesse kuulnud, kuid nüüdne parteitu Roger Richthoff hääletab koos nendega.

«Kui see läheb nii, siis ma astun tagasi,» lausus Andersson, viidates Johanssoni tagandamise võimalusele. «Kui justiitsminister tagandatakse poliitilistel põhjustel, siis tagandatakse kogu valitsus. Opositsioon peab võtma vastutuse. Me ei ole olukorras, kus mängida poliitilisi mänge. See on päriselt ohtlik.»