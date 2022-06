Läti teatas esimesest ahvirõugete juhtumist

Keskuse andmetel on tegemist alla 50-aastasega inimesega, kellel on kergeloomulised sümptomid ning haigusesse nakatumine toimus välisriigis. Nakatanu on meditsiinilise järelvalve all.

Hetkel viiakse läbi epidemioloogilist uurimist ja intervjueeritakse patsienti.

Ahvirõuged on praegu veel harvaesinev nakkushaigus, mis on laialdaselt levimas Kesk- ja Lääne-Aafrikas.

Läti tervishoiuamet on selgitanud, et ei pea laiahaardelise vaktsineerimiskampaania loomist vajalikuks, kuna ahvirõuged ei levi kiiresti ja sümptomid on kergeloomulised.