Ukraina: sõda võib iga hetk lõppeda sisekonflikti tõttu Venemaal

«Sõda võib olla paradoksaalne. See tähendab, et see võib lõppeda iga hetk, aga tingimata Ukraina tingimustel. See võib lõppeda kuu aja pärast või lõppeda talveks. Sest sõda pole ainult matemaatika lahinguväljal,» vahendas Ukraina portaal Unian ööl vastu laupäeva presidendi kantselei juhi nõuniku Mõhhailo Podoljaki sõnu telemaratoni otsesaates.

«Tänapäeval on kahjuks idas teatav Venemaa ressursside, eeskätt varustuse ja sõjaväe koondumine ning loomulikult äärmiselt intensiivne sõjategevus. Homme on meil rohkem ressursse, millega meie partnerid meid aitavad. Siis on matemaatika teistsugune,» sõnas ta. «Kuid peale matemaatika on sõjal ka oma psühholoogia. Venemaa Föderatsiooni sisemaailma mõjutavad paljud tegurid.»

Podoljaki sõnul lahvatab Venemaal sisekonflikt, mis võib tuua kaasa sõja äkilise lõppemise.

«Nad on juba täna tõrjutud, võimsa sanktsioonide surve all, nende maine näib tühine. Kõik see tekitab sisemist paanikat, konfliktid käivad. Paljud sellised tegurid võivad viia selleni, et sõda saab paradoksaalsel kombel kiiresti otsa,» ütles ta.

Endine USA Euroopa maaväe juht, erukindralleitnant Ben Hodges ütles varem, et sõjalise logistika olukord Ukrainas paraneb iga päevaga, Venemaal aga aeglaselt. Seetõttu saabub Hodgesi hinnangul vaenutegevuse haripunkt Donbassis augustis.

Ukraina presidendi kantselei juht Andrii Jermak ütles varem, et Venemaa loodab oma rahvaarvu tõttu pikale venivale sõjale ja võidule.