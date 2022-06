Aafrika Liidu juht Sall püüab Aafrika ja lääne suhteid raputada

«Suur osa inimkonnast on toimuva suhtes väga tähelepanelik,» ütles Sall, rõhutades vajadust vabastada sõja tõttu kinni jäänud teravilja- ja väetiseeksport.

«Tulin teie juurde, et oleksite teadlik, et kuigi meie riigid asuvad kaugel, on nad majanduslikult selle kriisi ohvrid,» rääkis ta Putinile Sotšis toimunud kohtumisel.

Teraviljahinnad on maailma vaeseimal kontinendil hüppeliselt tõusnud, teravdades konfliktide ja kliimamuutuste mõju ning tekitades hirmu sotsiaalsete rahutuste ees.

Dakaris baseeruva mõttekoja Afrikajom Center asutaja Alioune Tine nimetas Salli diplomaatilist tegevust Euroopa suunal «täiesti pretsedendituks».

Aafrika Liidu eesistujana tegutsetud nelja kuu jooksul on visiit Venemaale vaid osa Salli jõupingutustest Aafrika kaalu rahvusvahelises suhtluses tõsta.

Ta on nõudnud selle aja jooksul Aafrikale kahte alalist kohta ÜRO Julgeolekunõukogus, pooldanud Aafrika Liidu liitumist G20-ga ja nõudnud OECD reformi, et võimaldada Aafrika riikidele pikemaid laenuperioode.

«Tavaliselt on eurooplased Aafrika sõdade puhul sekkunud. Nüüd, kui aafriklased on asunud vahendama, on see suurepärane asi,» rõhutas Tine.

ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) sõnul sõltub kümmekond Aafrika riiki, sealhulgas Senegal, vähemalt poole osas oma nisuekspordist Venemaast ja Ukrainast.

Paljud riigid on korraga silmitsi teraviljatarnete viibimise ning kasvavate kütusehindadega.

«Aafrika jaoks tahame me rahu... Me tahame rahu isegi siis, kui mõistame invasiooni hukka,» ütles Sall varem pressikonverentsil Saksa kantsleri Olaf Scholziga, ehkki ta ise on olnud Venemaa agressiooni selge hukkamõistu osas kidakeelne.

ÜRO Peaassamblee hääletusel 2. märtsil oli Senegal Venemaa sissetungi hukkamõistmise osas erapooletu.