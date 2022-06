IGOR TARO SÕJAPÄEVIK ⟩ Ukraina üksused ei kavatse Sjeverodonetskist veel lahkuda

5) Seal, kus mai algul oli veel Suur-Popasnaisamaasõda, on praeguseks samuti küllaltki patiseis. Tõepoolest on Vene väed suutnud Komõšuvahhas edeneda umbes poole küla peale, kuid Samal ajal hoiavad ukrainlased mujal rinnet ja avaldavad survet Vene üksustele Bahmuti-Lõšsõtšanski maantee juurest lahkumiseks.

Ukraina peastaap kirjutab, et tolles sektoris kandsid venelased suuri kaotusi - kuni 50% seal sektoris operatsioonis rakendatud üksuste tehnikast ja koosseisust. See võib olla usutav, arvestades Vene üksuste seal püstitatud ülesandeid ning tegutsemisviisi. Nad on nädalaid rünnanud ja paljudes kohtades korduvalt, progress on olnud aeglane ja selline asi lihtsalt kurnab.

Kui palju Ukraina oma reserve seal rakendas, seda me täpselt ei tea. Teame küll seda, et ühestki rindelõigust ei võetud nii palju, et kuskil oleks meeletu tühimik ja katastroof tekkinud. Need takerdumised komplektis Sjeverodonetski püsimise ja Lõmani kogu sektori hõivamise toppamisega loovad Ukraina jaoks soodsama strateegilise olukorra, lükates Moskva jaoks Luhanski oblasti territooriumi täieliku okupeerimise tähtaja määramatusse tulevikku, mis ei tähenda, et selle eesmärgi täitmine oleks Vene okupantide jaoks täiesti ebatõenäoliline.

Vene vägede tank Popasnas. Foto: Alexander Ermochenko/Reuters/Scanpix

6) Donetski operatiivsuunal on suures osas muutusteta «läänerinne», kuigi see on tegelikult idarinne. Kestab tüüpiline olukord, kus Marjinkast NjuJorgini rakendavad Vene okupandid kogu enda käsutuses olevat tulejõudu.