Valitsuskriisi künnisel Rootsi peaminister kritiseeris karmilt mõõdukate juhti

Rootsi on valitsuskriisi künnisel, kuna sotsiaaldemokraadist justiitsministri Morgan Johanssoni vastu on plaanis korraldada teisipäeval umbusaldushääletus.

Ettepaneku umbusaldushääletuseks tegid Rootsi Demokraadid, kuid suurim opositsioonipartei Mõõdukas Koalitsioonipartei ning liberaalid ja kristlikud demokraadid on lubanud seda toetada. Mõõdukate otsus vihastas Anderssoni, kelle sõnul on Kristersson tegutsenud Rootsi huvide vastu.

«Tuleb öelda, et olen väga pettunud Ulf Kristerssonis ja selles, kuidas ta on selles olukorras käitunud. Ta seisis vaid mõni nädal tagasi minu kõrval pressikonverentsil ja ütles, et me üheskoos juhime Rootsi läbi selle raske protsessi,» ütles Andersson. «Seejärel ta sööb sõnu – mitte ainult minule, vaid kogu rootsi rahvale. See on Rootsile äärmiselt kahetsusväärne ja halb asi.»