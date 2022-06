Zimbabwe müüjad on kimpus kuuldustega varbakaubandusest

Kuulujutt näib olevat alguse saanud esmaspäeval avaldatud postitusest sotsiaalmeedias, kus väideti, et varba eest võib saada 20 000 kuni 40 000 dollarit, sõltuvalt suurusest. Väidetava varbaäri põhjusena tuvastati valitsuse suutmatus luua töökohti.

Kuulduse levides hakkas rahvas sosistama, et Ximex Malli müüjad kannavad kinniseid jalanõusid, et varajata varbakaubanduses osalemist.

«Oleme terve nädal lahtiste jalanõudega käinud, et tõestada, et me ei tegele siin nõidusega,» rääkis Tafadzwa Murengwa kaubamaja parklas, öeldes, et esindab kõiki müüjaid.

«See on pettus. Inimesed lihtsalt lollitavad sotsiaalmeedias,» ütles 29-aastane kaupmees.

«Kui selline asi toimuks, siis arvestades, kuidas inimesed kannatavad, kas me kõik ei teeks seda?»

Kuulujuttudele on hagu andnud nädala algusest levinud kaheldava tõeväärtusega videod.

Ühes neist on näha meest, kelle varvast ära lõigatakse, küsimas võtmeid nelikveoga autole, mida talle olla tasuna lubatud.

Teises ronib lonkav mees pikappi, mõmisedes, et nüüd kui tal on auto, pole varbaid enam vajagi.

Kuulujutt tugineb vanale uskumusele, et ravitseja saab aidata leida inimesel rikkuse, kui viimane toob ohvriks varba.

Kohalikud on kuulujutu järel naljatlenud, et uhkete autodega sõitvad inimesed on saanud rikkaks «cryptoe» kaubandusega (ingliskeelne sõnamäng – crypto, krüptovaluuta; toe, varvas).

Zimbabwe ajaleht The Herald kirjutas sel nädalal, et leidis ärimehe, kes väitis end olevat varbakaubandusest osa võtnud. Päev hiljem võttis mees aga sõnad tagasi, öeldes, et oli purjus ja ei teadnud, et tema juttu lindistatakse.

Kuuldusi tõrjus kõmu tekitanud kaubamaja külastamise järel ka Zimbabwe aseinfominister Kindness Paradza.