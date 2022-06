Ukrainas on alates Venemaa kallaletungist hukkunud üle 4000 tsivilisti

«OHCHR hinnangul on tegelikud arvud palju suuremad, kuna mõnest ägeda lahingutegevuse piirkonnast on info hilinenud ja paljud teated ootavad veel kinnitust,» märgitakse ÜRO dokumendis.

See kehtib näiteks Mariupoli (Donetski oblast), Izjumi (Harkivi oblast) ja Popasne (Luhanski oblast) kohta, kus on teateid arvukatest tsiviilohvritest. Neid tuleb täiendavalt kontrollida ja need ei sisaldu ülaltoodud statistikas.