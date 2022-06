USA tippkindral avaldas Stockholmis toetust Soome ja Rootsi NATO-pürgimustele

«Meile, Ühendriikidele, ja teistele NATO maadele on oluline neil õppustel näidata solidaarsust nii Soome kui Rootsiga,» ütles Milley pressikonverentsil Rootsi peaministri Magdalena Anderssoniga enne alliansi iga-aastaseid manöövreid Läänemerel.

Dessantlaeva USS Kearsarge kohalolek Stockholmis «näitab pühendumust ühisele eesmärgile reeglitepõhises rahvusvahelises korras, põhimõttele, et suured riigid ei saa karistamatult väikestesse riikidesse tungida», ütles USA staabiülemate ühendkomitee esimees Milley.

Anderssoni sõnul aga on asjaolu, et Rootsi pealinnas viibib muljetavaldav 250 meetri pikkune laev, mille pardal on palju helikoptereid ja umbes 1200 merejalaväelast, «konkreetne väljendus USA toetusest ja ka väga tugev poliitiline signaal ajaloo kriitilisel hetkel».