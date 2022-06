Hiina saatis kolm taikonauti kosmosejaama ehitust lõpule viima

Kosmoseveteran on ka 43-aastane Liu, kes oli Hiina esimene naistaikonaut ja jõudis kosmosesse Shenzhou 9 missiooniga aastal 2012. Cai (46) on ilmaruumis esimest korda.

Hiina viis esimese inimese orbiidile aastal 2003, saades kolmandaks riigiks USA ja endise Nõukogude Liidu järel, mis seda teinud on.

Sestsaati on riik viinud kulguri Kuule ja mullu ka Marsile. Kuult on tagasi toodud proove ning ametnikud on arutanud võimalikku mehitatud missiooni.