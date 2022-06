Leht: Serbia naabrid ei luba Lavrovi lennukit oma õhuruumi teel Belgradi

Väljaande andmetel teatas Serbia valitsusjuht Ana Brnabić varem pühapäeval, et olukord Lavrovi saabumisega Belgradi on eriti keeruline ning kogu logistikaga tegeleb president Aleksandar Vučić isiklikult.

«Tõepoolest uskumatu, et olukord Euroopas ja maailmas on selline, et ühe riigi president peab tegelema selliste asjadega nagu (teise riigi) välisministri lennu logistikaga, millest sõltub, kas ta jõuab kohale või mitte,» ütles Brnabić Serbia televisioonile.