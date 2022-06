IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Kui Putin karjub, siis järelikult kusagil on valus

Harkivi suunal on Ukraina peastaabi andmed pigem napid, kuid mõned venemeelsed allikad väidavad seal käivatest ägedatest lahingutest ning ukrainlaste jätkuvast pealetungimisest. Lisaks sillapeade loomisest üle Siverski Donetsi jõe idakaldale Starõi Saltivi ja Pechenihy kandis. Mingil põhjusel on ukrainapoolsed situatsioonikaardid maalinud seal tagasihoidlikuma pildi. Harkivi linna põhjaosa ja lähiümbruse külad said tulelööke.

Izjumi operatiivsuunal on Vene sõjavägi proovinud pealetungitegevusi Dovgenke ja Bogoroditšne telgedel, kuid lahkusid optiliselt teljelt söömata-joomata. Põhimõtteliselt on seal rindejoonel muutusteta, kuigi kahurituld on muidugi ukrainlaste pihte kõvasti antud võimalikes liiklumissuundades - Velika Komõšuvahhas, Virnopillya, Dovgenke kandis.

Lõmani suunal on Vene sõjavägi pisut edenenud. Arvatavasti on neilt ära võetud Sudenok ja Sosnove külad ning käib pealetung Svjatogorskile. Lõuna pool on võimalik, et ukrainlased on loovutanud Schurove ja Dibrova, aga need andmed on jällegi mingitest muudest allikatest, mitte Ukraina peastaabi poolt kinnitatud ülevaatest.