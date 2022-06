Venemaa varastatud Ukraina vili jõuab ka Türki

Vene lipu all seilav Matros Pozyniche Bosporuse väinas 22. mail, teel Vahemerre.

Ukraina suursaadiku Türgi juures Vasil Bodnari sõnul on Türgi ühe nende riikide seas, kuhu jõuab Venemaa varastatud nisu Ukrainast. Bodnari teatel on ta palunud nii Türgi võimude kui ka Interpoli abi nende isikute selgitamisel, kes on seotud viljaveoga Türgi vetes.