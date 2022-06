Venemaa ähvardas loobuda viisadest ja lubadest USA meediale

Välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova vahendatud hoiatus tuleb ajal, mil pinged Lääne ja Venemaa vahel on kõrged Venemaa sõja tõttu Ukrainas, mida Moskva nimetab sõjaliseks erioperatsiooniks.

Kremli rahastatud telekanal RT keelati USA eetrist, teistele telekanalitele on kehtestatud USA sanktsioonid ja Ühendriikide ettevõte YouTube on blokeerinud mitmed ametlikud Vene kanalid, seal hulgas Zahharova iganädalased pressikonverentsid.

Zahharova sõnul pole Vene ajakirjanikele antud USA viisasid ning nende pikendamisest on keeldutud. Samuti on mõned Vene ajakirjanikud tema sõnul peetud lennujaamades kinni pikemaks vestluseks.

«Miks me peaksime kõike seda taluma? Kui nad tahavad hävitada meie meediaruumi, siis me hävitame seda koos,» ütles ta. «See on nagu koera saba tükeldamine. Lõikame selle korraga ära ja ärme lase tal piinelda.»