INTERVJUU ⟩ Portugali eurosaadik: pärast sõda Ukrainas peame muutma ELi liitumisreegleid

Neil kõigil oli vetoõigus, mis tähendab, et need ettepanekud on nende kõigi poolt heaks kiidetud. Samas aga on ettepanekuid, mida saab tõlgendada eri viisidel, ning on teisi ettepanekuid, mis on üsnagi ühemõttelised. Osa nendest ettepanekutest nõuavad Euroopa Liidu aluslepingute muutmist. Teisalt on ka ettepanekuid, mida saab ellu viia, ilma et selleks oleks vaja aluslepingute kallale minna.