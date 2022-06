IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Välisabi peab selle seisu hoidmiseks tulema endisest rohkem ja kiiremini

See pole muidugi antud ürituse mõistes enam nii märkimisväärne suurus, kui olnuks 8 aastat tagasi. Ka tagasihoidliku kaotuste statistikaga saab selline pataljon mõne päevaga otsa. Hetkel ongi statistika tagasihoidlik, kuna paljudest kohtades ei lähe üksused manöörvrisse.

Vene okupandid pommitavad rindeäärseid külasid nii Mõkolaivi kui Krivõi Rigi poole. Jätkuvalt on huvitav, mis selle Davõdiv Bridi piirkonnas loodud sillapea seis on. Davõdiv Brid ise peaks olema venelaste kontrolli all, kes on selel tagasi vallutanud, või pole nad sealt ka kunagi taandunud.

Kuna Ukraina peastaabi info selle piirkonnda kohta on napp, siis võib järeldada, et asjad ei pruugi minna nii roosiliselt, nagu alguses loodeti. Fakt on see, et ukrainlased said üle jõe ida kaldale, aga mis edasi - sellest lähiajalugu praegu vaikib.

Eilne plahvatus Mõkolaivi sadamas oli Ukraina suuruselt teise teraviljaterminali ründamine raketiga. Selle taustal kõlavad kõik Venemaa murenoodikesed globaalse nälja kohta väga õõnsalt.

Türgi on pidanud Odessast teraviljaeksperodi taastamise osas veidraid läbirääkimisi, kuhu on kaasanud Vene välisministri Lavrovi, kellel jäi just Serbia reis ära, aga mitte Ukraina välisministrit. Venemaa nõudmised on muidugi absurdsed Ukraina riikliku suveräänsuse seisukohast.

Moskva sooviks kõiki laevu inspekteerida. Ilmselt ei saa Venemaa sellist õigust. Samas on nad viimasel ajal usinalt toimetanud maailmas oma narratiivi levitamisel, et leida sõpru, kasvõi Aafrikast.

Kõige olulisemaks võib Vene poole jaoks pidada seda, kui saab võimalikult palju riike ÜROs Ukraina teemalisi avaldusi hääletuseks «neutraalseks» või vastuhääletajateks.

Ukraina suurtükiväelased on lõpetanud Panzerhaubitz 2000 teoreetilise õppe ja asuvad praktika kallalale.

Asjad kulgevad hetkel selle mudeli järgi, kus 2 kuud tagasi oli ennustatud väga keerulisi aegu maikuu jooksul ning esimeste Lääne kaupade ning reservüksuste rindele saabumisega efektiivseid vasturünnakuid, mis võiksid augustiks kasvada suuremaks pöördeks ja Ukraina territooriumi vabastamiseks aasta lõpus.