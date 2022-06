Zelenskõi: sanktsioonid ei ole Venemaa seisukohta muutnud

Samal ajal tekitas ka sanktsioonipoliitika ise Zelenskõis etteheiteid. Ajalehele antud usutluses ütles ta, et riigid «toetavad Ukrainat, vaadates samal ajal, mida teha sanktsioonide leevendamiseks, et äri ei kannataks.»

Rääkides lahingutest Ukrainas, pakkus Zelenskõi, et Kiiev «peab saavutama võidu lahinguväljal.» Kuid nagu Financial Times rõhutab, kinnitas ta samas, et ei ole vastu läbirääkimistele Venemaa presidendi Vladimir Putiniga.