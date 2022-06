ÜLEVAADE ⟩ Boris Johnsoni jalgealune tulitab ka pärast võitu usaldushääletusel

Briti valitsuse allikas sõnas Politicole, et valitsuses tehakse ümberkorraldusi, et näidata koht kätte neile, kes on olnud peaministri vastu ja premeerida neid, kes on olnud tema suuremad toetajad. «Seni pole me veel aga seda otsust teinud,» sõnas Downing Streeti allikas.