Zelenskõi: okupandid ei uskunud sellist vastupanu Donbassis

«Kõige kuumemad kohad on samad: Sjeverodonetsk, Lõssõtšansk, Popasnja. Tundub, et okupandid ei uskunud, et meie sõjaväelaste vastupanu kujuneb nii kangeks ning nüüd püüavad kasutada täiendavaid ressursse Donbassi suunal,» ütles ta.