Morawiecki: Poola tarnib Ukrainale üle 50 haubitsa Krab

«Me kirjutame alla ühele kõige suuremale relvalepingule viimase 30 aasta jooksul - relvade müümisest ukrainlastele, Ukrainale. See relv on hästi testitud, ja täna me teame, et sellest saab väga tähtis relv lahinguväljal,» tsiteeris peaministri kantselei Morawiecki sõnu Huta Stalowa Wola (HSW) relvatehases Stalowa Wolas.