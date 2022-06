IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Kui Lõssõtšansk peaks langema, oleks Sjeverodonetsk ära lõigatud

Lõmanist loodes Svjatohorskist on võimalik ukrainlaste osaline taandumine kaitsepositsioonidele, kagus on õhku lastud Raihorodoki suunal viinud sillad.

Sjeverodonetski lahingu pilt muutub kogu aeg ning võimatu on kindlalt väita, milline kvartal on ukrainlaste ja milline Vene vägede käes.

3) Lõmani kandis toimub pealetung Svjatohorski poole. Võimalik, et ukrainlased ise on taandunud Svjatohorski kloostri juurest, kuid võimalik, et peavad kaitset veel linnas. Lõmanist kagus on õhku lastud sillad, mis viisid Raihorodoki poole. See viitab ukrainlaste taandumisele jõe joone taha.