ELi seadus vihastab tehnoloogiahiiglast ja Suurbritannia valitsust

«On aeg teha lõpp kaablihunnikutele, mis meil kõigil sahtlites on, ja säästa umbes 11 000 tonni elektroonikat aastas,» selgitas Bulgaaria parlamendiliige Andrei Kovatšev.

Tehnoloogiafirmale Apple on see suur löök, olles kümme aastat kestnud läbirääkimiste järel eelistamas ainult oma toodetele mõeldud «Lightning» tüüpi laadijat. Firma on lubanud seaduse vaidlustada, nimetades plaani «innovatsiooni lämmatavaks», vahendab Saksa ajaleht Deutsche Welle.