ELi ühtse laadija seadus vihastab Apple'it ja britte

Tehnoloogiafirmale Apple on see suur löök, sest nad on kümme aastat kestnud läbirääkimistel üritanud läbi suruda oma toodetele mõeldud lightning-tüüpi laadijat. Firma on lubanud seaduse vaidlustada, nimetades plaani innovatsiooni lämmatavaks, vahendab Saksa ajaleht Deutsche Welle.