RASKED AJAD ⟩ Vene rahvuslik lennufirma on sunnitud säästma tualettpaberi arvelt

​Nüüdsest hoitakse silm peal kõigil lennuliini pabertoodetel: sinna alla kuulub peale tualettpaberi ka salvrätikud ning näiteks kätekuivatuspaber. Meeskonnaliikmetele on antud korraldus katsetada, kuivõrd kuluefektiivne selline lahendus on. Katsetusperiood algas 3. juunil ning peaks lõppema reedel. Edu korral võib sellise säästumeetme kasutusele võtta pikemalt, teatab Moscow Times.

Stjuardessidel on käsk rangelt jälgida pardal olevat pabermaterjali ning tuua seda juurde vaid juhul, kui see on otsakorral. Konkreetsemalt on aga käsk mitte jätta tualettpaberit ligipääsetavatesse kohtadesse, kus reisijad võiksid neid ise kaasa haarata.