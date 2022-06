Lavrov: Moskva on valmis tagama Ukrainast väljuvate laevade ohutuse

«Kuni viimase ajani eitasid Ukraina ametivõimud, sealhulgas president Zelenskõi, avalikult oma valmisolekut puhastada oma territoriaalveed miinidest, et see protsess käivitada... Kui nad nüüd, nagu meie Türgi sõbrad meile räägivad, on valmis veed miinidest puhastama või võimaldama miiniväljade läbimist, siis loodame, et see mure laheneb,» ütles Lavrov Ankaras pressikonverentsil.