PARLAMENDIVALIMISED ⟩ Prantsuse paremäärmuslased võitlevad jõukas Rivieras sisserändevastaste häälte pärast

Vahemere ranniku hiilgava fassaadi taga vaevab regiooni suur sisseränne ja töötuse määr ning sealne valijaskond usub, et Prantsusmaa traditsiooniline parempoolsus on kaotanud selgroo, mistõttu on kandist saanud ekspertide hinnangul viljakas pind paremäärmuslastele.