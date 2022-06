PIDUR ROHEPÖÖRDELE ⟩ Europarlament lükkas ELi süsinikukaubanduse reformi tagasi

EL on tõotanud kärpida kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2030. aastaks 55 protsendi võrra, kuid europarlamenti roheliste ja sotsialistide meelest ei ole süsinikukaubanduse laiendamise plaan piisavalt ambitsioonikas.

Plaan laiendada ELi heitkogustega kauplemise süsteemi (ETS) transpordi- ja ehitussektori heitele on Brüsseli ambitsioonika kliimaplaani üks alustalasid.

Tekst saadetakse nüüd tagasi parlamendi keskkonnakomisjonile, et selle üle uuesti läbirääkimisi pidada.

«Te ei saa otsida paremäärmuslaste toetust, et ambitsiooni astet madalamaks keerata ja siis kurta, et me koos nendega hääletasime. Te peate koherentsed olema,» teatas sotsialistide leeri juht Iratxe García.