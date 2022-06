Ühendkuningriik andis loa esitada Weinsteinile süüdistus seksuaalkallaletungis

«70-aastase Harvey Weinsteini vastu on lubatud esitada süüdistus pärast seda, kui pealinna politsei on uurimise käigus kogutud tõendid läbi vaadanud,» vahendas The Guardian prokuratuuri kuritegude eriosakonna juhi Rosemary Ainslie sõnu. «Prokuratuur tuletab kõigile asjaosalistele meelde, et kriminaalmenetlus süüdistatava vastu on käimas ja et tal on õigus õiglasele kohtumõistmisele.»