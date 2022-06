Tusk: samasooliste paaride kooselu võimaldamine on küsimus inimväärikusest

Opositsiooni juhiks tituleeritav Tusk mainis oma kõnes, et kuigi paljud ringkonnad on sellele endiselt vastu, tuleb teha otsus, millel ei pruugi olla enamiku toetust, ning lubada samasoolistel paaridel astuda õiguslikel alustel ühisesse koosellu. Tema sõnul on tegu küsimusega inimväärikusest, kus ei saa mõelda vaid poliitilise kalkuleerimise piires.