INTERVJUU ⟩ Saksa asevälisminister: ELi sanktsioonivaidlus kinnitab vajadust liikmesmaade vetoõigust piirata

Esiteks olin ma tegelikult üsna üllatunud, et EL suutis suhteliselt kiiresti kokku leppida kuues päris drakoonilises sanktsioonipaketis. Kui te oleksite minult detsembris küsinud, kas EL on võimeline tegema midagi sellist, reageerima sõjale esimese sanktsioonipaketiga mõne päeva jooksul ja tulema välja kokku kuue väga-väga ränga paketiga, siis ma ei usu, et oleksin pidanud seda võimalikuks.

Nüüd, kui aus olla, olid läbirääkimised kuuenda sanktsioonipaketi üle tõesti üsna pettumust valmistavad, sest me kõik teadsime, et kiire kokkuleppimine naftaembargos on vajalik, aga Ungari veto tõttu võttis see liiga kaua aega ning on nüüd ka pisut lahjendatud.