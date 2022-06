ÜLEVAADE ⟩ Poliitiline lehmakauplemine võib ohustada Rootsi pääsu NATOsse

«Kuigi palju on veel teha, on mul alles usaldus Morgan Johanssoni vastu,» ütles Kakabaveh parlamendi kõnetoolis oma valikut põhjendades. Samas väitis ta Rootsi meediale, et sai sotsidelt enne hääletust kinnituse, et endiselt on jõus mullu novembris nende vähemusvalitsuse ametisse aitamise eest antud lubadus tihendada koostööd kurdi poliitiliste jõududega Süürias, mida Türgi peab terroristlikuks kuulutatud Kurdistani Töölispartei (PKK) sealseks haruks.