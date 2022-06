Ahvenamaa omavalitsusliku autonoomia 100. aastat on kevadel saatnud Ukraina sõjast ja NATO debatist tõusnud vari. Tähtsa asukohaga saarestik Soome ja Rootsi vahel on neutraalse staatusega ja demilitariseeritud, kuid on võimalik, et see muutub.