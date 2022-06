Hiinas on paduvihmade tõttu evakueeritud sadu tuhandeid inimesi

1. juunil alanud vihmade tõttu on hävinud või tõsiselt kannatada saanud üle 2700 majapidamise, edastas uudisteagentuur Xinhua.

Hunani provintsiametnik Li Dajian ütles, et evakueeritud on umbes 286 000 inimest. 10 inimest on saanud surma ja kolm jäänud kadunuks.