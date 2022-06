Eksminister: Austraalia plaanis osta USA tuumaallveelaevu

Peter Dutton ütles, et plaanis osta Ühendriikidelt 2030. aastaks kaks Virginia-klassi allveelaeva ja tellida juurde veel kaheksa.

Projekt on kesksel kohal Austraalia jõupingutuses tugevdada oma kaitset aina agressiivsema Hiina ees.

Varustaja valikul saab olema märkimisväärne majanduslik mõju ja see seoks Austraalia mereväe lähedalt selle riigi omaga, kellelt laevasid lõpuks ostetakse.

Dutton, kes läks konservatiivse valitsuse maikuuse valimiskaotuse järel opositsiooni, ütles, et talle sai kaitseministrina ilmselgeks, et USA allveelaevad on parem valik.