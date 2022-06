Ukraina ajakirjanik häbistas Lavrovi avalikult

Lavrovi ja tema Türgi kolleegi Mevlüt Çavuşoğlu pressikonverents oli lõppemas, ilma et Muslim Umerov saanuks oma küsimuse esitada. Nii tõusis ajakirjanik püsti ja pöördus otse Vene välisministri poole.

«Ma olen Ukraina avalik-õiguslikust televisioonist, ma tahan kindlasti küsimuse esitada,» kõneles Umerov. «Mis kaupa te peale teravilja veel Ukrainast varastasite ja kellele müüsite?» küsis ajakirjanik järgmisena.

«Teie, ukrainlased, olete alati mures selle pärast, mida saate varastada, ja arvate, et kõigil on selline mõtteviis,» vastas Lavrov naeratades. «Meie eesmärgid seal on selged, me tahame päästa inimesi neo-natsliku režiimi survest. Me ei takista vilja. Et see sadamatest lahkuks, peab Zelenskõi selleks vaid käsu andma,« lisas ta.

Ukraina televisiooni jaoks Istanbulis töötav Umerov selgitas, et oli pressikonverentsi ajal kätt tõstnud, kuid mõistis, et korraldajad ei luba tal küsimust esitada ilma valjult vahele segamata, vahendas Briti ajaleht The Guardian Agence France-Presse'i poolset täpsustavat kommentaari.

«Võtsin riski pressikonverentsi katkestada, sest kogu Ukraina ootab sellele küsimusele vastust,» kinnitas Umerov.