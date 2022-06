Tsihhanovskaja: Valgevenesse on naasnud stalinlik terror

Ta meenutas, et Lätist sai Leedu järel teine ​​riik, mis kehtestas Valgevene autoritaarse juhi Aleksandr Lukašenka režiimi vastu sanktsioonid.

Tsihhanovskaja rõhutas, et valgevenelased ei unusta kunagi lätlaste abi. Ta tänas Läti rahvast solidaarsuse eest Valgevene ja Ukrainaga.

«Me ei unusta solidaarsuspikette, valge-puna-valgeid lippe akendel. Ka Ukraina ei unusta teie abi. Peame tegema kõik endast oleneva, et sõda peatada ja sõja ohvreid aidata,» ütles Valgevene demokraatliku liikumise juht.

Ta märkis, et Läti ja Valgevene ei ole ainult naabrid. Riike ühendab ühine ajalugu. Lukašenka terrori tingimustes on Valgevene meedia ja vabaühendused leidnud varjupaiga Lätis.

Tsihhanovskaja rõhutas, et mõlemad riigid on elanud läbi musti aegu – Vene impeeriumi, Nõukogude okupatsiooni, haritlaskonna tapmise ja küüditamise.

Ta märkis, et erinevalt lätlastest, kes on vabaduses olnud 32 aastat, jäi vabadus Valgevenes suhteliselt lühikeseks.

Seadus näeb igasuguse protesti eest ette surmanuhtluse ja selle eesmärk on tekitada inimestes hirmu, lisas ta.

«Meie võidu korral ei oleks Kiievi eeslinnad varemetes, Vene armee ei rüüstaks Tšornobõli tuumajaama ning tuhanded inimesed Butšas ja Borodjankas oleks elus. Iga viies Ukraina pihta tulistatud Vene rakett tulistati välja Valgevenest. Nüüd on pommitamine lõppenud, kuid see on ainult aja küsimus,» ütles ta.