Leedu välisminister: Vene-Türgi viljaekspordi kõnelused Kiievita on veidrad

«Jälgime läbirääkimiste kulgu, mis on pehmelt öeldes kummaline. Türgis käib Türgi ja Venemaa vahel arutelu selle üle, millistel tingimustel peaks Ukraina oma sadamad viljaveoks vabastama. See on vastuvõetamatu, see on põhimõtte «ilma Ukrainata mitte midagi Ukrainast» rikkumine, ütles minister neljapäeval seimis ajakirjanikele.