Põhja-Korea on kulutanud tänavu raketikatsetustele kuni 650 miljonit

Pyongyang on korraldanud tänavu rekordilised 18 relvakatsetust ja jätkas rakettide tulistamist isegi pärast oma esimeste koroonanakkuste kinnitamist mais. Nüüdseks on riigis kinnitatud üle nelja miljoni nakkusjuhu, mida kohalikud võimud nimetavad «palavikuks».

Kim Jong-uni režiim on kulutanud tänavu katsetatud 33 raketi arendamisele ja testimisele hinnanguliselt 400-650 miljonit dollarit, teatas Kaitseanalüüsi Korea Instituut raportis.

Raha olnuks piisav, et «korvata tänavune toidupuudujääk või pakkuda doos COVID-19 vaktsiini kõigile põhjakorealastele», seisis raportis.

Põhja-Korea on kimpus kroonilise toidupuudusega, mida on raskendanud riigi kehtestatud aastatepikkune koroonaviiruse blokaad, aga ka rahvusvahelised sanktsioonid seoses relvaprogrammidega.

Ehkki riigimeedia väidab, et koroona on kontrolli all, hoiatas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) läinud nädalal, et «eelduste kohaselt läheb olukord hullemaks, mitte paremaks».

Ekspertide sõnul võib haiguspuhang põhjustada tohutu tervishoiukriisi riigis, millel on maailma üks halvemaid tervishoiusüsteeme.

Põhja-Korea teatas 12. mail oma esimesest omikrontüve juhtumist ja viirus on sestsaati 25 miljoni vaktsineerimata elaniku seas jõudsalt levinud. Neljapäeval kinnitas riigimeedia, et registreeritud on ühtekokku üle 4,3 miljoni «palavikujuhtumi».

Pyongyang on alates pandeemia algusest vaktsiinipakkumised korduvalt tagasi lükkanud, sealhulgas ka WHO oma, ning on tõrjunud ka nüüdseid Lõuna-Korea ja USA abipakkumisi.

Pyongyangi riigimeedia, mis tavaliselt annab edukatest relvakatsetustest teada 24 tundi hiljem, ei ole hiljutisi raketikatsetusi kajastanud.

See tähendab, et enamik põhjakorealasi ei tea, «kui palju ressursse nende valitsus merre tulistab», ütles ühenduse Liberty in North Korea direktor Sokeel Park Twitteris.