INTERVJUU ⟩ Ukraina kirjanik Juri Andruhhovõtš: Putini armee on nõrk ja täielikult korruptsioonist vaevatud

Kuidas nägid ukrainlased Venemaad ja venelasi enne sissetungi ja kuidas on see muutunud? Kas enam ei ole Venemaa ja Ukraina lähedased ja sõbralikud riigid?

Tegelikult pole nad seda kunagi olnudki. Venemaa on alati vaadanud Ukrainat kui vigast ja naeruväärset. Keskmise venelase arvates ei peaks Ukraina olema iseseisev riik, kuna see kuulub nii-öelda Vene maailma. Nemad otsustavad meie eest, kes me oleme ja kes me peaksime olema. Kellelegi ei meeldi selline asi.